Guinée-Bissau : l'ancien président Sissoco Embalo veut revenir au pouvoir

L'ancien président en exil de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, renversé lors d'un coup d'État en novembre, a déclaré lundi à l'AFP qu'il reviendrait au pays et se présenterait à l'élection présidentielle prévue le 6 décembre.

L'armée a pris le pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, pauvre et en proie à une instabilité chronique, quelques jours seulement après un scrutin présidentiel, renversant Embaló et suspendant le processus électoral.

La junte mise en place sous l'égide du général Horta N'Tam, un proche collaborateur d'Embaló, a fixé au 6 décembre la date des élections présidentielles et législatives destinées à rétablir le pouvoir civil.

Promettant de revenir dans le pays sans toutefois préciser quand, M. Embaló a déclaré à l’AFP qu’il « se présentera à l’élection présidentielle ».

De nombreux observateurs soupçonnent M. Embaló d’avoir orchestré le coup d’État du 26 novembre afin de mettre un terme à un processus électoral qu’il semblait en passe de perdre.

Le coup d’État a eu lieu la veille de l’annonce des résultats provisoires.

La semaine dernière, N'Tam a déclaré à un journaliste de radio qui l'interrogeait sur Embaló que « tout Guinéen est libre de revenir dans son pays s'il n'a rien à se reprocher. Même ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux peuvent revenir s'ils le souhaitent ».

Des militants ont indiqué sur les réseaux sociaux qu'ils préparaient son retour pour dimanche.

« Légalement, rien ne s'oppose au retour d'Umaro Sissoco Embaló en Guinée-Bissau. Il a été chassé du pouvoir par un coup d'État », a déclaré à l'AFP l'analyste politique Malam Cissé, soulignant qu'il n'avait « signé aucun document renonçant au pouvoir ».

Selon le professeur d’histoire Bassirou Sadio, « dès lors que les conditions légales sont remplies, chacun devrait pouvoir participer à la vie politique tout en respectant les règles établies ».

N’Tam, qui occupe également les fonctions de président de transition, n’est pas autorisé à se présenter à l’élection présidentielle en vertu de la charte de transition du pays.

L'armée a justifié son coup d'État en affirmant qu'elle veillait à l'ordre national à la suite de ce qu'elle a présenté comme la découverte d'un complot visant à déstabiliser le pays et impliquant des barons de la drogue.

Modification constitutionnelle

Les électeurs de Guinée-Bissau ont approuvé, lors d'un référendum organisé en août, une modification constitutionnelle qui confère davantage de pouvoirs au président.

La junte a déclaré que cette modification permettrait de stabiliser les institutions avant les élections de décembre.

Mais le climat politique est tendu dans ce pays sujet aux coups d’État et l’opposition a exhorté les électeurs à boycotter le scrutin.

La Guinée-Bissau est le dernier exemple en date d'un pays africain dont les dirigeants cherchent à modifier ou à réviser la Constitution pour prolonger la durée des mandats, supprimer les restrictions d'âge ou étendre les pouvoirs exécutifs, suivant ainsi les traces du Zimbabwe, de la Guinée, du Togo, de l'Ouganda et du Tchad.

Ce pays côtier a connu cinq coups d’État et plusieurs tentatives de renversement depuis son indépendance du Portugal en 1974.

La pauvreté extrême et le chaos politique qui règnent dans le pays en ont également fait un terreau fertile pour la corruption et le trafic de drogue.