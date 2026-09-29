Nigéria : à Abuja, la communauté igbo célèbre le festival de la nouvelle igname

À Abuja, la communauté igbo s’est réunie autour de l’un de ses rendez-vous culturels les plus importants, le festival de l’igname nouvelle.

Entre danses, musique, costumes traditionnels et rites ancestraux, la célébration est aussi un moment de transmission et de réaffirmation de l’identité igbo.

Couleurs, musique et costumes traditionnels ont animé les rues d’Abuja à l’occasion du festival de l’igname nouvelle, une célébration profondément ancrée dans la culture du peuple igbo du Nigeria.

Pour les Igbos, cette fête marque bien plus que l’arrivée de la première récolte d’ignames de l’année. Elle représente un moment de retrouvailles avec les racines et les traditions, mais aussi une occasion de rendre grâce pour les récoltes et de souhaiter paix et prospérité à la communauté.

Au cours de la cérémonie, les premières ignames sont offertes à Dieu. Du vin de palme est versé lors des libations, tandis que les noix de kola sont partagées entre les participants, selon des rites transmis de génération en génération.

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer notre festival de l’igname nouvelle. Les jeunes Igbos d’Abuja ont organisé cet événement pour perpétuer ce que nous faisons traditionnellement », explique Kalu Omechia, parrain de la cérémonie.

Une célébration de l’identité igbo

Vêtus de tenues traditionnelles colorées, les participants ont pris part à des danses et à des spectacles culturels. Les mascarades traditionnelles, reconnaissables à leurs costumes et leurs masques, ont également rythmé la cérémonie au son des flûtes et des tambours.

L’odeur de l’igname rôtie se mêlait aux chants et aux percussions, donnant à la fête une atmosphère à la fois festive et solennelle.

Pour les jeunes Igbos présents à Abuja, le festival est également un moyen de maintenir un lien avec une culture parfois éloignée de leur quotidien.

« Reconnaître notre culture en dehors de la terre igbo, ici à Abuja, nous rappelle que les Igbos existent toujours », souligne Chiyere Odawolo, une jeune participante.

Pour Nwamazi Chibuike, cette transmission est essentielle pour assurer la pérennité de cette identité culturelle.

« Avec ce festival de l’igname nouvelle et les autres festivals igbos, je promets que la culture igbo ne disparaîtra pas. »

Au-delà de la célébration de la récolte, le festival de l’igname nouvelle reste ainsi un moment de rassemblement et de transmission. À Abuja, il permet à la communauté igbo de préserver ses traditions, de renforcer les liens entre les générations.