Sept morts, des dizaines de blessés dans un raid saoudien sur un marché au Yémen

Au moins cinq enfants figurent parmi les blessés. Les Houthis affirment que la frappe a touché des commerces près du carrefour de Mawiya, mais son bilan et sa cible restent impossibles à vérifier indépendamment. Les forces gouvernementales yéménites assurent avoir visé une position militaire houthie et des véhicules dans le secteur. L’attaque intervient alors que le conflit connaît une nouvelle escalade. Les Houthis progressent le long de la côte de la mer Rouge vers Bab al-Mandab, un passage stratégique pour le transport maritime, tandis que l’Arabie saoudite intensifie ses raids. Les rebelles affirment avoir subi 27 frappes dans six provinces en 24 heures. L’ONU fait état de près de 700 morts et plus de 130 000 déplacés depuis la reprise des combats. Samedi, Riyad a également annoncé avoir intercepté deux drones houthis visant la capitale.