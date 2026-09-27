Nigeria : une marche pour briser le silence autour du cancer infantile

À Abuja, au Nigeria, des familles, des survivants et des militants se mobilisent pour sensibiliser au cancer chez les enfants. Une marche organisée par la fondation Okapi Cancer Foundation appelle à mieux faire connaître cette maladie et à renforcer le soutien aux jeunes patients.

Parmi les participants, Hope Tobi témoigne de son parcours. Diagnostiquée d’un cancer à l’âge de 9 ans, alors qu’elle était en CM2, la jeune lycéenne a dû interrompre sa scolarité pendant quatre ans pour suivre son traitement à l’hôpital.

Aujourd’hui en rémission, elle participe pour la quatrième fois à cette marche aux côtés de sa famille. Pour elle, chaque pas est un message d’espoir adressé aux enfants encore en lutte contre la maladie.

« Chaque pas que nous faisons représente un espoir pour les enfants, qui savent ainsi qu’ils ne se battent pas seuls », explique Hope Tobi.

L’événement vise à mobiliser l’opinion publique et à encourager un meilleur dépistage du cancer infantile, notamment dans les zones les plus éloignées du pays.

Pour le Dr Ikenna Igbodika, cette sensibilisation est essentielle pour faire évoluer les mentalités et permettre une prise en charge plus précoce.

« Nous allons jusque dans les coins les plus reculés pour impliquer les gens et leur faire comprendre la réalité du cancer chez l’enfant », souligne-t-il.

Selon l’Okapi Cancer Foundation, plus de 250 enfants atteints de cancer ont déjà bénéficié d’un accompagnement, tandis que des milliers d’élèves et de membres des communautés ont été sensibilisés à travers le Nigeria.

Pour sa fondatrice, Oluwakemi Adekanye, informer les familles sur les signes de la maladie reste une priorité.

« Il est important que les adultes connaissent les symptômes courants du cancer chez l’enfant et sachent comment soutenir efficacement un enfant », rappelle-t-elle.

À travers cette mobilisation, les acteurs de la lutte contre le cancer infantile veulent faire passer un message : un diagnostic précoce et une meilleure information peuvent sauver des vies.