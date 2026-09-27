Le Meskel en Éthiopie : la foi face au spectre d'un nouveau conflit

Des milliers de chrétiens orthodoxes éthiopiens se sont rassemblés à Addis-Abeba pour célébrer le Meskel, remplissant la place Meskel de la capitale de chants, de prières et de processions religieuses avant l’allumage d’un immense feu de joie, le Demera.

Cette fête annuelle commémore la découverte de la croix sur laquelle, selon la croyance chrétienne, Jésus a été crucifié. Selon la tradition de l’Église, l’impératrice romaine Hélène découvrit la croix au IVe siècle après avoir allumé un feu de joie et suivi sa fumée.

Le Meskel, qui signifie « croix » en amharique, est l’une des célébrations les plus importantes pour les chrétiens orthodoxes éthiopiens.

L’allumage du feu de joie Demera est au cœur de la fête.

La célébration de cette année s'est déroulée alors que la reprise des combats entre les troupes fédérales éthiopiennes et les combattants fidèles au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) faisait craindre un nouveau conflit majeur dans le nord du pays.

Ces dernières hostilités ont gravement compromis l’accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud, en novembre 2022. Cet accord avait mis fin à une guerre de deux ans au cours de laquelle des centaines de milliers de personnes auraient trouvé la mort à cause des combats, de la famine et de l’effondrement des services de santé.

Ethiopian Airlines a suspendu cette semaine ses vols à destination du Tigré après que des combattants tigréens ont pris le contrôle de l’aéroport de Mekelle, la capitale régionale. Des habitants ont également signalé des coupures d’Internet et la fermeture des routes reliant le Tigré à la région voisine de l’Afar.

Dans ce contexte, les fidèles présents à la célébration à Addis-Abeba ont profité de l’occasion pour lancer un appel à la paix.

« La paix est essentielle à tout. Sans elle, nous ne pouvons ni célébrer nos fêtes ni engager un dialogue constructif », a déclaré Fikreab Lebeza, un diacre orthodoxe éthiopien.

Sara Dinkayehu, une femme d’affaires, a expliqué qu’elle était venue prier pour que la paix règne dans tout le pays.

« La paix est vitale pour notre pays. En tant que peuple profondément ancré dans la foi et les valeurs, nous, Éthiopiens, devons offrir des prières sincères pour la paix lors de célébrations sacrées telles que le Meskel », a déclaré Sara Dinkayehu.

Aba Thomas Abeje, un prêtre orthodoxe, a comparé l’unité nationale au bois du Demera, qui est assemblé avant d’être enflammé.

« Mettons de côté les divisions et la guerre, et restons fermement unis », a-t-il déclaré.

La célébration a également attiré des touristes. Jino Kim, une touriste sud-coréenne, a été fascinée par les processions.

« Je n'en reviens pas, car en Corée du Sud, nous n'avons pas ce genre de grands événements ; tous les Éthiopiens sont sortis, ils se trouvent tous au même endroit et célèbrent tous ensemble, vraiment tous. C'est tout simplement génial ! »