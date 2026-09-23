ONU : Diomaye Faye rencontre Emmanuel Macron à New-York

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, les présidents Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron se sont entretenus ce mardi à New York, en présence de l'ancien président sénégalais, et de la délégation française.

Selon Dakar, les deux chefs d'État ont évoqué leur partenariat bilatéral, la situation internationale, ainsi que leur soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies, pour succéder à Antonio Guterres. L'ancien président sénégalais, reçu en grande pompe à Dakar en juillet dernier bénéficie dorénavant du soutien de son successeur après la rupture du duo pastefien.

Cette rencontre new-yorkaise fait suite à celle de Nairobi, lors de l'Africa Forward de mai, qui serait à l'origine, selon plusieurs indiscrétions, du rapprochement entre Diomaye Faye et Macky Sall. Emmanuel Macron est perçu comme l'artisan de ce rapprochement entre les deux hommes. Une séquence diplomatique qui illustre les recompositions politiques en cours au Sénégal, sur fond de candidature sénégalaise à la tête de l'ONU.