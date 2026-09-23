Iran : les Gardiens de la Révolution renforcent leur arsenal balistique

L’Iran assure disposer des technologies nécessaires pour développer des missiles d’une portée bien supérieure à celle de ses armes actuelles. Leur production dépendrait désormais d’une décision politique.

Le porte-parole des Gardiens de la révolution, Hossein Mohebbi, a indiqué à l’agence officielle IRNA que de nouveaux armements pourraient être utilisés en cas de confrontation, avec une portée, une précision et une puissance accrues.

Il a également fait état du récent test d’un nouveau missile contre un porte-avions américain situé à moins de 500 kilomètres. D’après sa version, le bâtiment aurait été touché et endommagé, sans être mis hors service. Il évoque aussi des pertes humaines.

Les États-Unis n’ont pas confirmé ces affirmations.

Ces déclarations interviennent dans un climat de fortes tensions avec Washington, alors que l’Iran cherche à afficher le développement de son arsenal et de ses capacités militaires.