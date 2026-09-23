Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Iran : les Gardiens de la Révolution renforcent leur arsenal balistique

Un monument à la mémoire de l’ancien Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran, le 15 septembre 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

By Africanews

Iran

L’Iran assure disposer des technologies nécessaires pour développer des missiles d’une portée bien supérieure à celle de ses armes actuelles. Leur production dépendrait désormais d’une décision politique.

Le porte-parole des Gardiens de la révolution, Hossein Mohebbi, a indiqué à l’agence officielle IRNA que de nouveaux armements pourraient être utilisés en cas de confrontation, avec une portée, une précision et une puissance accrues.

Il a également fait état du récent test d’un nouveau missile contre un porte-avions américain situé à moins de 500 kilomètres. D’après sa version, le bâtiment aurait été touché et endommagé, sans être mis hors service. Il évoque aussi des pertes humaines.

Les États-Unis n’ont pas confirmé ces affirmations.

Ces déclarations interviennent dans un climat de fortes tensions avec Washington, alors que l’Iran cherche à afficher le développement de son arsenal et de ses capacités militaires.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.