Iran : les Gardiens de la Révolution renforcent leur arsenal balistique

Iran
L’Iran assure disposer des technologies nécessaires pour développer des missiles d’une portée bien supérieure à celle de ses armes actuelles. Leur production dépendrait désormais d’une décision politique.
Le porte-parole des Gardiens de la révolution, Hossein Mohebbi, a indiqué à l’agence officielle IRNA que de nouveaux armements pourraient être utilisés en cas de confrontation, avec une portée, une précision et une puissance accrues.
Il a également fait état du récent test d’un nouveau missile contre un porte-avions américain situé à moins de 500 kilomètres. D’après sa version, le bâtiment aurait été touché et endommagé, sans être mis hors service. Il évoque aussi des pertes humaines.
Les États-Unis n’ont pas confirmé ces affirmations.
Ces déclarations interviennent dans un climat de fortes tensions avec Washington, alors que l’Iran cherche à afficher le développement de son arsenal et de ses capacités militaires.
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