Ouganda : la reforestation au secours des gorilles des montagnes

Dans le sud-ouest de l’Ouganda, des communautés locales se mobilisent pour restaurer les forêts autour du parc national de la Forêt impénétrable de Bwindi et préserver l’habitat des gorilles des montagnes.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc abrite environ 450 gorilles des montagnes, soit près de la moitié de la population mondiale de cette espèce menacée. Si leurs effectifs ont progressé ces dernières années, la superficie de leur habitat reste limitée.

Pour réduire la pression sur la forêt, des associations locales distribuent aux habitants des arbres destinés au bois de chauffage, à la médecine traditionnelle ou encore à l’artisanat. L’objectif est de permettre aux communautés de trouver ces ressources près de chez elles, sans avoir à pénétrer dans les zones protégées.

À l’origine de l’une de ces initiatives, Christina Katushabe, fondatrice de Change a Life Bwindi, souligne que la plantation d’espèces indigènes contribue également à renforcer la biodiversité et à fournir davantage de nourriture à la faune sauvage.

Le projet implique aussi les écoles. Les jeunes sont sensibilisés à la plantation d’arbres et à la préservation de la forêt, tout en bénéficiant à terme de ressources accessibles à proximité de leurs villages.

Le tourisme joue également un rôle important dans cette dynamique, en générant des revenus pour les communautés et en renforçant l’intérêt économique de la protection des gorilles.

Après avoir frôlé l’extinction au siècle dernier, le gorille des montagnes connaît un rétablissement progressif. Sa population mondiale dépasse désormais le millier d’individus, mais l’espèce reste classée en danger et dépend toujours étroitement de la préservation de son habitat.