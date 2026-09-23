Afrique du Sud : au moins 11 morts dans une fusillade près de Durban

Trois tireurs ont tué au moins 11 personnes, dont une femme qui aurait été enceinte, lors d’une attaque survenue dans une maison où se déroulait une fête en Afrique du Sud, a annoncé la police mercredi.

Trois autres personnes ont été blessées lors de cette fusillade de masse qui a eu lieu mardi soir dans le township de KwaMakhutha, à environ 30 kilomètres au sud de la ville de Durban, sur la côte est du pays.

Les victimes s’étaient réunies dans cette maison pour une fête lorsque les suspects sont entrés et ont ouvert le feu, selon la police. Dix personnes, dont la femme enceinte, sont mortes sur place et une onzième a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Les autorités n’ont pas immédiatement précisé l’état de santé des trois personnes blessées.

La police a indiqué qu’elle recherchait les auteurs de l’attaque et qu’aucune arrestation n’avait encore eu lieu.

Le mobile de la fusillade n’est pas encore connu, a déclaré la police, ajoutant que certaines des personnes présentes dans la maison étaient connues des services de police dans le cadre d’enquêtes sur des activités criminelles. La police n’a pas pu fournir davantage d’informations sur ces enquêtes.

Thami Ntuli, chef du gouvernement de la province du KwaZulu-Natal, a déclaré aux journalistes que le gouvernement continuerait à chercher des solutions aux violences dans la région.

"Nous, au sein du gouvernement du KwaZulu-Natal, ne cesserons pas de chercher des solutions", a déclaré Ntuli, précisant que les responsables s’étaient réunis la veille pour se concentrer sur les meurtres de femmes dans la province.

Les corps de certaines victimes de la fusillade de mardi soir étaient allongés au sol et recouverts de draps blancs devant la petite maison où la fusillade avait eu lieu. La police avait bouclé le quartier avec du ruban jaune, tandis que des enquêteurs médico-légaux examinaient la scène.

La police enquêtait également pour déterminer si l’incendie d’une voiture près de la maison était lié à la fusillade.

Cette attaque est la dernière d’une série de fusillades de masse survenues ces dernières années en Afrique du Sud, notamment en juin, lorsque plusieurs tireurs ont tué 12 personnes dans un quartier défavorisé de Johannesburg.

Deux fusillades de masse survenues à deux semaines d’intervalle en décembre avaient fait 21 morts.