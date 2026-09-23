USA : manifestation en soutien à l'opposition iranienne à New York

Des centaines d'Irano-Américains ont exprimé leur soutien au Conseil national de la Résistance iranienne. C'était à la faveur d'un rassemblement, mardi, devant le siège des Nations unies à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

Alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran se poursuit, les manifestants affirment que seule l'opposition iranienne en exile est à même de renverser le pouvoir en place à Téhéran.

''Je sais que la guerre ne permettra pas de se débarrasser du régime. Seul le peuple peut y parvenir. Et personnellement, je crois que ce n’est qu’avec le soutien du CNRI et de Maryam Rajavi que l’on parviendra à renverser le gouvernement iranien'', a déclaré Fereshteh Dameshfar, analyste financière :

Jafar Sadaghi, ingénieur en mécanique abonde dans le même sens ''Nous pensons qu’attaquer le peuple iranien ne résoudra aucun problème. La seule chose que nous attendons de tous les pays, c’est qu’ils soutiennent le Conseil national de la Résistance et qu’ils soutiennent le peuple iranien pour mettre fin à ce régime, en laissant au peuple iranien le soin de renverser le gouvernement iranien''.

Le président américain Donald Trump a menacé, mardi, de faire « vivre l'enfer » à l'Iran tout en annonçant de nouvelles négociations avec Téhéran. Alors que des voix s'élèvent de plus en plus contre l'engagement militaire américain en Iran.

''Les problèmes au Moyen-Orient ne seront pas résolus par une intervention extérieure. Ce sont les Iraniens eux-mêmes qui devront changer leur propre gouvernement. C’est une tâche très difficile, et il devrait certainement y avoir, ici aux Nations unies, des personnes qui soutiennent cette initiative en faveur d’un gouvernement provisoire'', explique Wesley Clark, général américain à la retraite, général quatre étoiles et ancien commandant de l’OTAN.

C'est dans ce contexte que le président iranien, Masoud Pezeshkian, est arrivé à New York, où il devrait prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies.