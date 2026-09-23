Yémen : plus de 10 000 personnes pourraient se réfugier à Djibouti selon l'ONU

La reprise des combats au Yémen pourrait faire grimper à 10 000 le nombre de réfugiés fuyant vers Djibouti en traversant la mer Rouge, tandis que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du Yémen pourrait dépasser les 230 000, a averti mardi l’ONU.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont pris le contrôle du littoral yéménite de la mer Rouge au début du mois, lors d’une offensive spectaculaire qui a fait des centaines de morts dans les deux camps, menacé le commerce mondial et fait grimper les prix de l’énergie. Les derniers combats entre les Houthis et les forces fidèles au gouvernement basé à Aden, soutenu par l’Arabie saoudite, ont déclenché une nouvelle crise humanitaire. Plus de 100 000 civils ont été déplacés à l’intérieur du Yémen, tandis que d’autres ont risqué de dangereuses traversées maritimes pour fuir les violences. « L’intensification des combats au Yémen pourrait entraîner de nouveaux déplacements massifs de population », a déclaré aux journalistes à Genève Babar Baloch, porte-parole de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés.

Déjà, plus de 3 000 personnes ont fui en traversant la mer Rouge pour rejoindre Djibouti en l’espace d’une semaine. Le HCR a indiqué qu’il s’attendait à ce que ce chiffre augmente considérablement, en particulier après la mi-octobre, lorsque les conditions en mer, actuellement difficiles, devraient s’améliorer. L’agence et ses partenaires « prévoient désormais plus de 10 000 arrivées à Djibouti » au cours des prochains mois, a déclaré M. Baloch. Parallèlement, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du Yémen en raison des récents combats pourrait passer de plus de 130 000 aujourd’hui à plus de 230 000, a-t-il ajouté.

Ce chiffre s’ajoute aux plus de 5,2 millions de personnes qui étaient déjà déplacées à l’intérieur du Yémen avant la reprise des combats. M. Baloch a averti que la reprise du conflit aggravait une crise déjà désastreuse au Yémen, où l’on estime à 22 millions le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire. Il a souligné qu’un grave déficit de financement entravait la réponse à cette situation d’urgence, l’opération du HCR au Yémen n’étant actuellement financée qu’à hauteur de 18 % pour 2026. L'agence a estimé que 25 millions de dollars étaient nécessaires de toute urgence pour fournir une aide immédiate à environ 231 000 personnes. Les opérations du HCR à Djibouti ne sont quant à elles financées qu’à hauteur de 15 %, l’agence lançant un appel de fonds de 13,5 millions de dollars « afin de garantir que les nouveaux arrivants puissent bénéficier de l’enregistrement, de l’accueil, de la protection et d’autres services essentiels ».