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Le Centrafricain Mahamat Saïd Abdel Kani condamné pour crimes contre l'humanité

Mahamat Said Abdel Kani, commandant du groupe rebelle Seleka, à La Haye, aux Pays-Bas, le 23 septembre 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Pays-bas

Le commandant rebelle centrafricain Mahamat Saïd Abdel Kani a été condamné mercredi pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale.

Mahamat Saïd Abdel Kani, 56 ans, a été reconnu coupable d'avoir torturé des prisonniers dans un centre de détention de Bangui, lors de combats entre les rebelles séléka et la milice anti-balaka, il y a dix ans.

EXTRAIT AUDIO (en anglais) – La présidente du tribunal, Miatta Maria Samba :

« La Chambre vous reconnaît, Mahamat Saïd Abdel Kani, coupable, au titre du premier chef d’accusation, de crimes contre l’humanité, pour avoir emprisonné ou gravement privé de leur liberté au moins 39 personnes, dans le cadre de plusieurs incidents mentionnés dans le jugement.»

En revanche, la Chambre vous reconnaît non coupable concernant 19 autres personnes, dans le cadre de plusieurs incidents également mentionnés dans le jugement. »

Le tribunal basé à La Haye, aux Pays-Bas, doit désormais prononcer sa peine. À l’ouverture de son procès en 2021, le commandant rebelle avait plaidé non coupable.

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