Zeinab Badawi raconte l’histoire de l’Afrique à travers un regard africain

La journaliste et autrice anglo-soudanaise Zeinab Badawi entend remettre les voix africaines au cœur du récit historique du continent.

Son ouvrage Une histoire africaine de l’Afrique, publié en 2024, s’est déjà vendu à plus de 110 000 exemplaires.

Pour réaliser ce livre, l’ancienne présentatrice de la BBC et de Channel 4 News a parcouru une trentaine de pays africains. Elle y a rencontré des historiens, des anthropologues et des spécialistes afin de raconter l’histoire du continent au-delà du regard européen et colonial qui l’a longtemps dominée.

L’autrice choisit notamment de mettre en lumière les grands royaumes, les institutions, les traditions et les figures qui ont marqué l’Afrique, sans limiter son histoire aux conflits, à l’esclavage ou à la colonisation.

Zeinab Badawi insiste également sur l’importance des historiens africains. Au-delà de leur parcours universitaire, ils apportent selon elle leur connaissance des langues locales, des traditions orales, des chants et des cultures propres aux différentes régions du continent.

Une traduction pour le public francophone

L’ouvrage est désormais disponible en français, une étape importante pour l’autrice, qui souhaite toucher davantage de lecteurs en Afrique francophone. Elle rappelle que la France, avec le Royaume-Uni, a été l’une des principales puissances coloniales du continent.

Zeinab Badawi prépare également une adaptation destinée aux jeunes lecteurs, intitulée Afrique : Histoire et héros. À travers des textes accessibles et des illustrations, elle souhaite faire découvrir aux enfants les grandes civilisations, les personnages marquants et le chemin du continent vers les indépendances.

Son ambition reste la même : faire connaître l’histoire de l’Afrique à travers des perspectives africaines et rappeler sa place dans l’histoire mondiale.