Cameroun : la fuite après une attaque de Boko Haram dans l'Extreme-Nord [Africanews Today]

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Au Cameroun, l’insécurité provoque de nouveaux déplacements de population dans l’Extrême-Nord. Après une attaque attribuée à Boko Haram qui a fait 15 morts, des milliers d’habitants fuient vers les villes frontalières, faisant craindre une nouvelle crise humanitaire.
Au Maroc, la jeunesse est au cœur des élections législatives de mercredi. Premier scrutin depuis les manifestations meurtrières de la Gen Z fin 2025, ces élections sont marquées par la désillusion mais aussi l’espoir de changement d’une génération qui choisit désormais la voie des urnes pour se faire entendre.
Au Nigeria, les survivants témoignent des conditions de détention après la mort de 37 personnes soupçonnées d’exploitation minière illégale. Surpopulation, chaleur étouffante et manque d’air sont notamment dénoncés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des décès.
En Éthiopie, sept groupes armés, dont les forces tigréennes, les milices Fano et l’Armée de libération oromo, annoncent une alliance contre le gouvernement fédéral. Ils disent vouloir renverser le pouvoir et mettre en place un gouvernement de transition, sur fond de craintes d’une nouvelle escalade du conflit.
Il pédalait pour porter un message de paix pour l’Est de la RDC. Le cycliste congolais Miguel Masaïsaï a perdu la vie vendredi dans un accident de la route à Ouesso, au Congo. Parti de Goma, il espérait rejoindre Rabat au terme d’un périple de 14 000 kilomètres.
Agenda
- À New York, l’ONU au cœur de la diplomatie internationale. Les dirigeants africains veulent porter la voix du continent face aux grandes crises mondiales. Paix et sécurité, dette, financement du développement, changement climatique et réforme du Conseil de sécurité seront au cœur des discussions.
- En Centrafrique, un moment décisif pour la justice. La Cour pénale internationale doit rendre son verdict dans le procès de Mahamat Said Abdel Kani, ancien commandant présumé de la Séléka, poursuivi pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre qui auraient été commis à Bangui en 2013.
- Le pape Léon XIV effectue un déplacement très attendu, placé sous le signe du dialogue et de la paix. Cette visite constitue une étape importante de son pontificat et sera suivie de près par la communauté catholique à travers le monde.
- À São Tomé-et-Príncipe, les électeurs sont appelés aux urnes. Les élections générales pourraient rebattre les cartes du paysage politique de l’archipel. Gouvernance, économie et conditions de vie figurent parmi les principales préoccupations de la population.
- À Nouakchott, place à l’innovation financière. La capitale mauritanienne accueille le Fintech Mauritanie Hackathon, où de jeunes talents développent des solutions numériques adaptées aux besoins du pays, avec pour objectif d’accélérer la transformation du secteur financier mauritanien.
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