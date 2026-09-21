Cameroun : la fuite après une attaque de Boko Haram dans l'Extreme-Nord [Africanews Today]

Au Cameroun, l’insécurité provoque de nouveaux déplacements de population dans l’Extrême-Nord. Après une attaque attribuée à Boko Haram qui a fait 15 morts, des milliers d’habitants fuient vers les villes frontalières, faisant craindre une nouvelle crise humanitaire.

Au Maroc, la jeunesse est au cœur des élections législatives de mercredi. Premier scrutin depuis les manifestations meurtrières de la Gen Z fin 2025, ces élections sont marquées par la désillusion mais aussi l’espoir de changement d’une génération qui choisit désormais la voie des urnes pour se faire entendre.

Au Nigeria, les survivants témoignent des conditions de détention après la mort de 37 personnes soupçonnées d’exploitation minière illégale. Surpopulation, chaleur étouffante et manque d’air sont notamment dénoncés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des décès.

En Éthiopie, sept groupes armés, dont les forces tigréennes, les milices Fano et l’Armée de libération oromo, annoncent une alliance contre le gouvernement fédéral. Ils disent vouloir renverser le pouvoir et mettre en place un gouvernement de transition, sur fond de craintes d’une nouvelle escalade du conflit.

Il pédalait pour porter un message de paix pour l’Est de la RDC. Le cycliste congolais Miguel Masaïsaï a perdu la vie vendredi dans un accident de la route à Ouesso, au Congo. Parti de Goma, il espérait rejoindre Rabat au terme d’un périple de 14 000 kilomètres.

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