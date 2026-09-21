RDC : Amnesty accuse le M23 et le Rwanda de violences contre des travailleurs miniers

L’AFC/M23 et le Rwanda dans le viseur d’Amnesty International. L’ONG accuse le mouvement rebelle et Kigali d’être impliqués dans le pillage d’or et de coltan en République démocratique du Congo.

Dans un rapport, Amnesty fait état de graves violations des droits humains commises dans les zones minières de Rubaya, dans le Nord-Kivu, et de Lomera, au Sud-Kivu.

L’organisation affirme avoir recueilli des informations sur l’exécution sommaire de 18 mineurs. Dix auraient été frappés à mort, deux tués par balle, tandis que six autres auraient été enlevés avant d’être retrouvés morts.

Des faits qui, selon l'ONG constituent des crimes de guerre. Amnesty fait également état de torture et autres mauvais traitements, de détentions arbitraires, de travail et de recrutements forcés.

Toujours selon le rapport, des combattants du M23 auraient contraint des mineurs à extraire des minerais, parfois pendant plus d’une semaine sans interruption.

Face à ces accusations, Amnesty International appelle les États et les entreprises à cesser d’acheter de l’or et du coltan au Rwanda, y compris auprès de transformateurs et de raffineries de pays tiers qui s’approvisionneraient auprès de fournisseurs rwandais.

L’organisation demande également aux autorités rwandaises de fournir des éléments démontrant que les minerais extraits illégalement en RDC ne sont plus acheminés vers le Rwanda.