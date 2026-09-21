Afrique du Sud : une 10e victime découverte à Soweto, 3 suspects arrêtés à Dawn Park

Le corps d’une femme d’une vingtaine d’années a été retrouvé enveloppé dans une couette dans un barrage de Moroka, à Soweto. La découverte porte à dix le nombre de corps de femmes retrouvés récemment dans le Gauteng, tandis que trois suspects ont été arrêtés dans l’enquête sur le neuvième décès, à Dawn Park.

La police du Gauteng a ouvert une enquête après la découverte, dimanche 20 septembre vers 17 heures, du corps d’une femme non identifiée dans un barrage de Moroka. La victime, qui serait âgée d’une vingtaine d’années, avait été enveloppée dans une couette. Les circonstances de sa mort restent inconnues et les autorités n’ont, à ce stade, établi aucun lien entre cette affaire et les neuf décès enregistrés à Ekurhuleni.

Cette découverte intervient alors que les enquêteurs cherchent à faire la lumière sur une série de neuf morts de femmes survenues ces derniers mois dans plusieurs secteurs d’Ekurhuleni. Le dixième corps retrouvé dans le Gauteng fait l’objet d’une procédure distincte à ce stade.

Dans l’affaire du neuvième décès, à Dawn Park, la police a toutefois annoncé une avancée. Un homme et deux femmes ont été arrêtés durant le week-end par l’unité des homicides et vols du Gauteng. Les trois suspects doivent comparaître devant le tribunal de première instance de Boksburg ce lundi.

La police précise que ces arrestations concernent le meurtre de la neuvième victime et poursuit parallèlement ses investigations sur l’ensemble des neuf dossiers. Les autorités n’ont pas confirmé que les différents décès sont liés.