Ceuta : les autorités en alerte face à un possible nouvel afflux migratoire

À Ceuta, la crise migratoire est loin d’être terminée. Selon les autorités espagnoles, une nouvelle entrée massive de migrants en situation irrégulière pourrait avoir lieu ce mercredi 23 septembre, jour des élections législatives au Maroc.

Face aux appels lancés sur les réseaux sociaux, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a annoncé lundi l’activation de dispositifs de prévention.

De leur côté, les autorités marocaines restent également en alerte. Jeudi dernier, elles ont mené un exercice destiné à simuler le contrôle d’un afflux massif de personnes près de la frontière de Ceuta. Près de 200 agents des unités anti-émeutes, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires ont participé à l’opération.

Ces différents dispositifs interviennent après l’afflux massif enregistré à Ceuta les 30 et 31 juillet dernier. Des événements qui avaient été précédés d’appels similaires sur les réseaux sociaux.

Depuis le 15 août, l’Espagne a renforcé son dispositif de sécurité autour de Ceuta. Plus de 10 000 migrants en situation irrégulière se trouveraient actuellement dans l’enclave, selon les estimations du gouvernement central. Les autorités locales avancent, elles, le chiffre de 13 000.

Seuls 4 000 d’entre eux sont hébergés dans des structures publiques. Les autres vivent dans les rues, sur les plages ou encore dans les zones montagneuses de l’enclave.