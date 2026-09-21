Tunisie : au moins 11 arrestations lors d’un rassemblement pro-palestinien

Au moins 11 personnes ont été arrêtées après avoir participé, samedi à Tunis, à une manifestation réclamant la libération de quatre militants pro-palestiniens détenus depuis plusieurs mois.

Le nombre exact d’interpellations reste incertain. Des militants évoquent au moins 13 arrestations, tandis que l’avocat Ghassen Besbes, qui représente plusieurs détenus, en recense 11.

Selon un autre avocat, Fedy Snene, un juge a prolongé leur détention de 48 heures. Les personnes arrêtées auraient notamment été interrogées sur les slogans scandés lors du rassemblement. Les autorités tunisiennes n’ont, pour l’heure, pas confirmé ces arrestations.

Samedi, plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées dans la capitale pour demander la libération de quatre militants accusés par les autorités de blanchiment d’argent, en lien avec l’organisation de la Global Sumud Flotilla, une flottille humanitaire qui avait tenté de rejoindre Gaza en 2025.

Arrêtés en mars, les quatre hommes sont accusés de détournement de fonds collectés au profit de cette initiative. La Global Sumud Flotilla dénonce leur détention et réclame leur libération.

Le groupe affirme également que l’état de santé des détenus se dégrade rapidement depuis le début de leur grève de la faim. Parmi eux, Wael Naouar observe cette grève depuis plus d’un mois et se trouverait dans un état critique, selon des militants.

La Global Sumud Flotilla présente ses actions comme une initiative non violente destinée à acheminer de l’aide vers Gaza.

En 2025, alors que la flottille se trouvait dans le port tunisien de Sidi Bou Saïd, ses organisateurs avaient affirmé que deux drones avaient attaqué leurs embarcations.

La flottille avait ensuite été interceptée par Israël avant d’atteindre Gaza. Les bateaux avaient été saisis et les militants arrêtés, puis expulsés.