Le Festival international du film de la mer Rouge reporté à 2027

La Red Sea Film Foundation a annoncé le report à fin 2027 de la sixième édition du Red Sea International Film Festival (RSIFF), qui devait se tenir en décembre 2026 à Djeddah, en Arabie saoudite.

La fondation justifie cette décision par une réévaluation du calendrier et par les exigences logistiques liées à l’organisation d’un rendez-vous cinématographique international de cette ampleur.

L’annonce intervient alors que l’Arabie saoudite évolue dans un contexte régional marqué par une recrudescence des tensions, notamment par des attaques de missiles et de drones attribuées aux rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran. La fondation n’établit toutefois aucun lien entre le report du festival et la situation sécuritaire, mettant uniquement en avant les considérations de calendrier et d’organisation.

Créé pour accompagner le développement de l’industrie cinématographique saoudienne, le RSIFF est devenu l’un des principaux rendez-vous culturels internationaux du royaume. Il accueille à Djeddah des cinéastes, acteurs et professionnels de l’industrie venus du monde entier, dans le cadre de la politique de diversification culturelle et économique portée par l’Arabie saoudite.

Le report du festival ne signifie pas pour autant l’interruption des activités de la Red Sea Film Foundation. Le Red Sea Fund, les Red Sea Labs et ses autres programmes continueront tout au long de l’année. La fondation prévoit en outre de lancer, à partir de novembre 2026, une programmation régulière au Culture Square, dans le quartier historique de Djeddah, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les professionnels ayant déjà soumis un film ou entrepris des démarches d’accréditation sont invités à consulter le site officiel du festival pour connaître les modalités de remboursement. Le RSIFF doit désormais retrouver son public à Djeddah au cours du quatrième trimestre 2027.