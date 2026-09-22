Russie : le parti de Vladimir Poutine renforce sa majorité au Parlement

Russie unie a remporté 355 des 450 sièges de la Douma, selon les résultats préliminaires annoncés lundi par la Commission électorale centrale. Il s’agit du plus grand nombre de sièges jamais obtenu par le parti, qui dépasse son précédent record de 343 sièges, établi en 2016.

Le scrutin, organisé sur trois jours, du 18 au 20 septembre, est le premier depuis le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022.

Avec plus de 95 % des suffrages dépouillés, Russie unie obtient près de 58 % des voix. Le Parti communiste arrive derrière avec 40 sièges, devant le LDPR avec 25 et Nouveau Peuple avec 20 sièges.

La participation dépasse 59 %, selon la présidente de la Commission électorale, Ella Pamfilova.

Le scrutin s'est déroulé dans un contexte de forte restriction de l'opposition. Les formations critiques du Kremlin ou de la guerre en Ukraine n'ont pas participé au scrutin national, tandis que plusieurs candidats de l'opposition ont été écartés.

Les résultats définitifs doivent être annoncés dans le courant de la semaine.