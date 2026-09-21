Afrique du Sud : neuf femmes retrouvées mortes, un 10e corps découvert, deux suspectes comparaissent

Deux femmes sud-africaines ont comparu lundi devant un tribunal dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de l’une des neuf femmes retrouvées mortes ces dernières semaines à Kempton Park, à l’est de Johannesburg. Une série de décès qui suscite l’inquiétude et la colère dans le pays.

Les neuf corps ont été découverts sur une période de deux mois. La police cherche désormais à déterminer si ces meurtres pourraient être liés et si un ou plusieurs tueurs en série pourraient être impliqués.

Les deux femmes, ainsi qu’un homme, ont été arrêtés ce week-end dans le cadre de l’enquête sur la mort de Jabulile Ntimba. Son corps avait été retrouvé le 17 septembre, partiellement dévêtu, sur le bord d’une route. Elle était la neuvième victime découverte à Kempton Park.

Le troisième suspect, qui est le frère de l’une des deux femmes arrêtées, n’a pas été inculpé à ce stade. Le parquet sud-africain évoque des éléments de preuve encore insuffisants.

Les deux femmes, âgées de 31 et 38 ans, sont poursuivies pour meurtre, entrave à la justice et possession d’une arme dangereuse. Selon le parquet, elles connaissaient la victime et auraient été avec elle la nuit du meurtre.

La police n’écarte pas la piste d’un conflit lié à une relation sentimentale. Le chef adjoint de la police, Tebello Mosikili, a notamment évoqué l’hypothèse d’un possible triangle amoureux.

Les deux suspectes doivent comparaître de nouveau le 1er octobre, notamment dans le cadre de l’examen de leur demande de mise en liberté sous caution.

Pendant ce temps, une dixième femme a été retrouvée morte dimanche à Soweto, au sud de Johannesburg. Son corps, enveloppé dans une couette, avait été abandonné près d’un barrage. Les circonstances de sa mort font également l’objet d’une enquête.

Ces nouvelles découvertes interviennent alors que l’Afrique du Sud est confrontée depuis des années à un niveau élevé de violences faites aux femmes. Le gouvernement affirme vouloir renforcer la lutte contre ces violences, qualifiées de catastrophe nationale.

Le président Cyril Ramaphosa a promis que les responsables seraient poursuivis. "Nous mettrons tout en œuvre pour retrouver ces auteurs", a-t-il déclaré lundi, tout en annonçant de nouvelles mesures pour lutter contre les violences à l’égard des femmes.