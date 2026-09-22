Sécurité renforcée à New-York, l'Afrique réclame un siège permanent à l'ONU

La sécurité a été renforcée lundi autour du siège des Nations unies à New York, à la veille de l’ouverture du débat général de l’Assemblée générale de l’ONU.

Agents armés de la police de New York, équipes cynophiles, membres des services secrets américains et drone de surveillance ont été déployés aux abords du complexe onusien.

À l’intérieur, les préparatifs se poursuivent également. Les agents de sécurité de l’ONU ont notamment hissé les drapeaux des États membres, avant l’ouverture mardi de la semaine de haut niveau.

Parmi les grandes revendications attendues, celle du continent africain : obtenir davantage de poids dans les instances de décision internationales.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, est arrivé à New York avec un objectif affiché : faire avancer la demande d’une représentation permanente de l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU, mais aussi plaider pour une réforme des institutions financières internationales.