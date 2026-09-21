Afrique du Sud : un 10e corps découvert, trois suspects arrêtés, la police reste prudente

La police sud-africaine (SAPS) a annoncé lundi une avancée majeure dans l’enquête sur le meurtre de la neuvième femme d’une série de décès actuellement examinés dans la province du Gauteng. Trois personnes, un homme et deux femmes, ont été arrêtées durant le week-end par les enquêteurs de l’unité chargée des affaires de meurtres et de braquages du Gauteng.

Les trois suspects doivent comparaître ce lundi devant le tribunal de première instance de Boksburg. La police n’a, à ce stade, pas divulgué davantage d’éléments sur les circonstances du meurtre, précisant que les détails seraient exposés devant la justice.

Le commissaire national par intérim de la SAPS, le lieutenant-général Puleng Dimpane, a assuré que les neuf enquêtes faisaient l’objet d’une attention prioritaire. Les enquêteurs, a-t-il indiqué, exploitent l’ensemble des pistes disponibles afin d’identifier et de traduire en justice les responsables.

Cette annonce intervient alors que le Comité interministériel sur les violences fondées sur le genre et les féminicides a été informé de l’état des investigations concernant les neuf femmes dont les corps ont été retrouvés à Ekurhuleni. Sur instruction du président Cyril Ramaphosa, une équipe spécialisée et multidisciplinaire a été constituée pour coordonner les enquêtes. Celle-ci est désormais placée sous la supervision du vice-commissaire national chargé des services d’enquête, selon la ministre auprès de la présidence chargée des Femmes, de la Jeunesse et des Personnes handicapées, Sindisiwe Chikunga.

Un nouveau corps découvert à Soweto

Dans le même temps, la police du Gauteng a ouvert une enquête après la découverte, dimanche après-midi, du corps d’une femme dans un barrage du quartier de Moroka, à Soweto. La victime, dont l’identité n’a pas encore été établie, serait âgée d’une vingtaine d’années. Son corps avait été enveloppé dans une couette.

Les circonstances de cette découverte demeurent inconnues et la police n’a pas établi de lien avec les neuf meurtres faisant l’objet de l’enquête à Ekurhuleni.

Les autorités invitent toute personne susceptible de disposer d’informations à contacter le commissariat le plus proche, le numéro Crime Stop de la police au 08600 10111, ou l’application MySAPS, qui permet notamment de transmettre des signalements anonymes.