Ethiopie : au Tigré, le risque d'une insurrection de longue durée demeure

Après près d’un mois d’affrontements, les forces fédérales éthiopiennes contrôlent désormais entièrement Mekelle, la capitale régionale du Tigré.

Les troupes fédérales sont entrées samedi dans la ville sans combattre, après le retrait des dirigeants et des combattants du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Mais cette prise de contrôle ne signifie pas nécessairement la fin du conflit. Plusieurs analystes redoutent désormais une insurrection de longue durée, les forces tigréennes pouvant abandonner le combat conventionnel au profit d’opérations de guérilla.

Nous avons été quelque peu surpris que les Tigréens n’aient pas réussi à mener leur offensive contre le gouvernement fédéral avec plus de succès. Cependant, ce qui est un peu difficile à déterminer, c’est que cela résulte en grande partie d’une décision des forces tigréennes de se replier pour ensuite relancer une forme différente d’insurrection plutôt qu’une campagne offensive contre le gouvernement fédéral. Il reste donc à voir ce qui va se passer, Magnus Taylor, directeur adjoint du projet « Corne de l’Afrique » de l’International Crisis Group.

Dimanche, les forces fédérales patrouillaient dans Mekelle et sécurisaient les principaux bâtiments publics. Les communications ont également été rétablies, pour la première fois depuis plus d’une semaine.

L’intensité des combats semblait par ailleurs diminuer. Mais les commerces restaient fermés. De nombreux propriétaires avaient déplacé leurs stocks vers des lieux jugés plus sûrs, par crainte de pillages et de vandalisme.

Au-delà du Tigré, les tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée suscitent également des inquiétudes quant à une possible extension du conflit.

Je pense donc qu’il y a des raisons de croire que la guerre pourrait ne pas être aussi grave au Tigré, mais le fait que l’Éthiopie et l’Érythrée s’affrontent désormais suggère que la situation régionale s’aggrave et qu’on pourrait assister à une escalade plus large, dépassant le cadre du Tigré, ce qui constituerait le pire des scénarios, Magnus Taylor, directeur adjoint du projet « Corne de l’Afrique » de l’International Crisis Group.

Dans une déclaration commune, l’Égypte, la Somalie, le Soudan et l’Érythrée ont appelé au respect du droit international et exprimé leur opposition aux mesures unilatérales.