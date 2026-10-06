Le monde aura besoin de 50 millions d’enseignants supplémentaires d’ici 2030

Le déficit mondial d’enseignants risque de s’aggraver dans les prochaines années. Selon un message conjoint publié à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, l’UNESCO, l’Organisation internationale du travail (OIT), l’UNICEF et l’Internationale de l’Éducation estiment que 50 millions d’enseignants supplémentaires seront nécessaires d’ici 2030 pour répondre aux besoins éducatifs.

Sur ce total, 44 millions de postes concerneront l’enseignement primaire et secondaire, afin de permettre l’accès universel à l’éducation, tandis que 6 millions d’enseignants seront nécessaires pour le préscolaire.

Face à ce défi, les organisations internationales appellent à renforcer l’attractivité du métier d’enseignant. Le recrutement de nouveaux professionnels doit aller de pair avec la fidélisation de ceux déjà en activité, dans un contexte où de nombreux systèmes éducatifs peinent à maintenir leurs effectifs.

Le message souligne également l’importance d’améliorer les conditions d’exercice du métier, de garantir des formations adaptées et de proposer des parcours professionnels plus motivants et durables. Les organisations insistent notamment sur la nécessité de favoriser l’accès des enseignantes aux postes à responsabilité.

Célébrée chaque année le 5 octobre, la Journée mondiale des enseignants rend hommage aux professionnels de l’éducation à travers le monde. Elle commémore cette année les 60 ans de l’adoption de la Recommandation concernant la condition des enseignants, un texte international qui fixe des principes sur leurs droits, leurs responsabilités, leur formation, leur recrutement et leurs conditions de travail.

Alors que l’éducation reste un levier essentiel de développement, l’UNESCO et ses partenaires appellent les États à faire du soutien aux enseignants une priorité pour garantir l’avenir des systèmes éducatifs.