Nigeria : le crash d'un avion militaire dans l'Etat d'Ondo a fait 25 morts

L’armée de l’air nigériane a revu à la baisse mardi le bilan de l’accident d’avion survenu dans l’État d’Ondo. Vingt-cinq personnes ont finalement péri dans le crash, selon le nouveau décompte officiel.

Lundi, l’armée de l’air avait annoncé que 32 personnes se trouvaient à bord de l’appareil, un turbopropulseur bimoteur ATR-42. Le président Bola Tinubu avait ensuite confirmé la mort des 32 occupants, dont 25 passagers et sept membres d’équipage.

Mais après vérification de la liste des personnes présentes à bord, l’armée de l’air a finalement établi que le vol NAF 931 transportait 25 personnes : cinq membres d’équipage et 20 passagers.

« Aucun survivant n’a été retrouvé », a précisé le porte-parole de l’armée de l’air, Ehimen Ejodame, qui a également publié les noms des victimes.

Des proches de militaires figuraient parmi les passagers. La liste comprend notamment six personnes dont les noms ne sont pas précédés d’un grade militaire.

L’appareil effectuait une mission de routine entre Benin City et Lagos, avec à son bord des militaires et certains membres de leurs familles, selon le porte-parole du quartier général de la Défense, le général de division Samaila Uba.

L’avion s’est écrasé dans une zone marécageuse près d’Igbokoda, dans le district d’Ilaje, une région pétrolière du sud du Nigeria, à proximité d’une base navale.

Le président Bola Tinubu et l’armée nigériane ont ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes de l’accident.