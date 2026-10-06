Afrique du Sud : retour des baleines de l'Antarctique à Hermanus

Dans la ville côtière sud-africaine d’Hermanus, un phénomène naturel attire des visiteurs du monde entier chaque année, entre les mois de juin et novembre : des centaines de baleines franches australes migrent depuis l’Antarctique pour mettre bas et élever leurs baleineaux dans les eaux chaudes de la ville.

Elles sont accueillies en grande pompe par les autorités qui organisent un festival pour promouvoir cet événement annuel.

''Cette année a été vraiment formidable. On a repéré beaucoup de baleines, et je peux passer presque toute la journée à les observer. Même si je les vois 20 ou 30 fois par jour, c'est vraiment incroyable. L'année dernière, je pouvais marcher sur le sentier de la falaise et parfois ne rien voir du tout, comme si tout était vraiment calme. Mais cette année, on en a repéré beaucoup, et je me souviens que l’autre jour, j’en ai vu près de 25 en une seule journée ; je ne savais pas laquelle photographier, car elles sautaient toutes. C’était vraiment incroyable, et j’ai également appris par l’équipe chargée des baleines que la population avait en fait augmentée de 6 à 7 %, ce qui est formidable, car cela signifie que nous allons continuer à voir beaucoup de baleines.'', raconte Sileze Kuku, observateur de baleines à Hermanus.

La ville fait appel à un ''crieur de baleines'', Sileze Kuku arpente les falaises et donne l’alerte lorsqu’il en repère une.

''J’ai avec moi ce cornet en varech. Mon travail, en tant qu’annonceur de baleines d’Hermanus, consiste à parcourir le sentier de la falaise, un tronçon de 12 kilomètres qui part du nouveau port jusqu’à Piet se Bos. Le long du chemin, il y a des endroits d’où l’on peut observer les baleines. Mon travail consiste à parcourir ce sentier. Quand j’aperçois une baleine, qu’elle est proche du rivage et visible par les gens, je souffle dans le cornet en varech pour avertir tout le monde qu’une baleine a été repérée.'', explique-t-il.

Le spectacle qu’offrent ces animaux réunit un public cosmopolite. ''C’est toujours génial d’être dans la nature et de voir une baleine sauter hors de l’eau, ou simplement de se trouver dans cet environnement, et c’est agréable de célébrer la culture sud-africaine et de rencontrer d’autres personnes, des étrangers comme des locaux.'', déclare Joel Seboa, habitant du Cap.

Pour Hermanus, l'arrivée des baleines fait désormais autant partie du calendrier de la ville que leur retour ultérieur dans les eaux glaciales de l'Antarctique.