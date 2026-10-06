Éthiopie : des enfants gravement blessés pris en charge après les frappes au Tigré

À l'hôpital de référence d'Aydar, à Mekelle, dans le nord de l'Éthiopie, des dizaines d'enfants reçoivent actuellement des soins après les bombardements qui ont frappé plusieurs localités du Tigré. Les violences, liées à la reprise des combats entre les forces fédérales et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), ravivent les craintes d'un nouveau conflit à grande échelle.

Selon le personnel médical, l'établissement a accueilli 44 civils grièvement blessés, dont 33 enfants, évacués des villes de Maychew et Alamata entre samedi et lundi. Certains patients ont subi des amputations, d'autres ont perdu la vue. Au moins quatre personnes sont mortes durant leur transfert vers l'hôpital.

Les affrontements, qui ont repris le 23 septembre, marquent une nouvelle escalade dans une région encore profondément marquée par la guerre civile de 2020 à 2022, un conflit qui avait fait environ 600 000 morts, selon des estimations largement citées.

Sur le terrain, les forces gouvernementales poursuivent leur avancée vers Mekelle, capitale régionale du Tigré. Les autorités pro-gouvernementales affirment avoir pris le contrôle de la ville stratégique d'Alamata, tandis que des habitants rapportent de violents bombardements sur Maychew.

Des témoins interrogés par l'AFP décrivent des frappes ayant touché des quartiers résidentiels et un marché. À Maychew, un habitant affirme que la ville a été bombardée à six reprises et que plusieurs civils ont été tués. À Alamata, une fillette de cinq ans figure parmi les blessés transportés à Mekelle après une attaque contre une zone commerçante.

Le bilan exact des victimes reste toutefois impossible à vérifier de manière indépendante. Les combats, les restrictions d'accès et les importantes perturbations des télécommunications compliquent le travail des journalistes et des organisations humanitaires.

La reprise des hostilités intervient alors que l'accord de paix de Pretoria, signé en 2022 pour mettre fin à la précédente guerre, n'a jamais été pleinement appliqué. Depuis la fin de l'année 2025, les tensions se sont de nouveau intensifiées avec des frappes de drones, des mouvements de troupes et une série d'offensives qui font craindre un retour durable de la guerre dans le nord de l'Éthiopie.