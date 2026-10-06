Kenya : des détenus jouent au jeu d'échecs pour un nouveau départ

Dans la prison de Maranjau, au Kenya, les détenus jouent au jeu d'échecs qui impose un moment de réflexion avant chaque coup.

À travers ce jeu, les prisonniers apprennent finalement qu’il n’est pas judicieux de se précipiter, et surtout d’agir de manière impulsive, aux échecs comme dans la vie.

Brian Gatonye, 27 ans, a purgé environ 18 mois d’une peine de trois ans pour agression et devrait être libéré en novembre prochain.

''Les échecs m’ont beaucoup appris. Ils m’ont appris à faire preuve de sagesse, à rester calme et à prendre mes décisions avec discernement. Avant d’agir, je dois d’abord réfléchir aux répercussions de mon geste, puis je décide de passer à l’acte.'', raconte ce détenu.

Ce jeu fait désormais partie intégrante des programmes de réinsertion dans les prisons du pays. Et pour cause, il enseigne la patience, nécessaire aux décisions réfléchies.

'' La plupart des délinquants qui se trouvent dans cet établissement sont des auteurs de délits mineurs ; ils sont ici pour des crimes tels que des agressions ou des différends qu’ils ont eus avec des membres de leur famille. Grâce aux échecs, ils peuvent apprendre à gérer leur colère et même à vivre en bonne entente avec les membres de leur communauté ; c’est pourquoi nous avons introduit les échecs comme outil de réinsertion des délinquants.'', explique Humphrey Young, directeur de la prison de Maranjau.

Des programmes d’échecs sont mis en place dans certaines prisons kenyanes depuis au moins 2022. Une initiative soutenue par le gouvernement, avec la Fédération internationale des échecs, de Chess Kenya et de The Gift of Chess, une organisation à but non lucratif qui distribue des jeux d’échecs.

''Des études ont montré que cela contribue à la réinsertion plutôt qu’à un nouveau confinement des détenus entre quatre murs ; ce jeu les aide donc à apprendre à faire preuve de patience, à prendre de meilleures décisions et peut-être à canaliser leur colère. Cela les occupe également et leur offre, en quelque sorte, une seconde chance.'', a dit Phyllis Ngigi, directrice des relations internationales, Gift of Chess.

Le Kenya a participé pour la première fois au Championnat intercontinental d’échecs en ligne de la FIDE destiné aux détenus en 2024.