Guinée : une figure de l'opposition, ancien Premier ministre, décède à Paris  

Sidya Touré, ancien Premier ministre et figure de proue de l'opposition en Guinée, est décédé à l'âge de 81 ans, ont indiqué à l'AFP des sources proches de sa famille.

M. Touré dirigeait l’un des principaux partis d’opposition du pays, l’Union des forces républicaines (UFR), depuis son exil en Côte d’Ivoire. L’UFR figurait parmi les 40 partis politiques dissous en mars dernier dans le cadre d’une vaste répression des libertés civiles menée par Mamady Doumbouya, l’homme fort de longue date du pays.

M. Touré est décédé vendredi à Paris après plusieurs décennies passées au premier plan de la vie publique guinéenne. Il était hospitalisé à l’Hôpital américain de Paris depuis environ deux semaines après être tombé malade à Abidjan, ont indiqué à l’AFP des sources proches de sa famille, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat par crainte pour leur sécurité.

M. Touré vivait à Abidjan depuis qu’il avait quitté la Guinée à la suite du coup d’État militaire de septembre 2021 qui avait porté M. Doumbouya au pouvoir. M. Doumbouya a ensuite été élu président de ce pays d’Afrique de l’Ouest en décembre dernier, lors d’un scrutin auquel n’ont pas participé l’UFR ni les deux autres principaux partis d’opposition du pays, l’UFDG et le RPG.

Le président guinéen Lansana Conté, au pouvoir entre 1984 et 2008, avait nommé M. Touré au poste de Premier ministre en juillet 1996, fonction qu'il a occupée jusqu'en mars 1999.