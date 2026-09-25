France : l'artiste américain Kerry James Marshall célébré au Musée d'art moderne

''The Histories'', une rétrospective itinérante du peintre américain Kerry James Marshall, au musée d’Art moderne de Paris, en France.

L'artiste explore la '' négritude '' à travers ses peintures. Il met en lumière des personnes noires dans des contextes souvent banals de la vie quotidienne. Loin des clichés qui ne présentaient les sujets que sous un prisme dégradant : domestiques et esclaves.

Chez Marshall, la couleur de peau de ses personnages est représentée en noir de jais. Le peintre se veut l'avocat du noir.

''Le noir n’est pas une impasse. Ce n’est pas une non-couleur. C’est quelque chose qui peut être aussi complexe et aussi riche que n’importe quelle autre couleur que l’on pourrait utiliser pour réaliser un tableau. C’est pourquoi je représente mes personnages principalement en noir : je veux ainsi contrer l’idée selon laquelle le noir n’est pas une couleur et qu’il n’est pas complexe.'', explique Kerry James Marshall.

Un travail qui lui vaut d'être considéré comme le fer de lance de la représentation des personnages noirs dans les grandes galeries occidentales. Un statut de pionnier qu'il peine à accepter.

''Je pense qu’il y a eu d’autres artistes avant lui qui ont également placé la vie des Noirs au cœur de leur œuvre. Des artistes qu’il connaît et qu’il respecte beaucoup, par exemple Jacob Lawrence ou de nombreux artistes avant lui. Mais il est peut-être le premier à travailler à une échelle vraiment grandiose. Il s’inspire donc de la taille et de l’envergure des tableaux que l’on peut, par exemple, voir à Paris : Géricault, Courbet, Manet ou Seurat. Je pense que son ambition était de placer la vie des Noirs au centre, mais à une échelle telle que ces œuvres puissent être vues dans de grands musées par un large public, permettant à chacun de les contempler, d’y réfléchir et de les apprécier simultanément.'', a dit Mark Godfrey, commissaire de l’exposition.

L'artiste invite justement le public à mieux explorer ses réalisations en allant au-delà de la couleur des personnages.

''Quand on voit les personnages dans mes tableaux, on sait immédiatement que ce sont des personnages noirs. On ne peut rien dire d’autres à leur sujet. Ils sont noirs. Mais ensuite, il faut aller au-delà de cela pour s’intéresser à tout ce qui se passe dans le tableau et à ce que leur position dans ce tableau représente en quelque sorte. C’est ce que je fais.'', raconte Kerry James Marshall, peintre américain.

Marshall 70 ans, n'a bénéficié de sa première grande rétrospective qu’il y a dix ans au Musée d’art contemporain de Chicago.