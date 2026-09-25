Black Music Action Coalition : Common et Public Enemy distingués pour leur engagement

La Black Music Action Coalition a récompensé Common et Public Enemy lors de son sixième gala annuel. Les deux figures du rap américain ont été distinguées pour leur engagement et leur impact social, tandis que Patti LaBelle a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière.

Le rap engagé était à l’honneur lors de cette sixième édition du gala de la Black Music Action Coalition (BMAC). Common a reçu le Harry Belafonte Change Agent Award, en reconnaissance de son engagement en faveur de la communauté noire, qui accompagne près de quarante ans de carrière.

Figure du « conscious rap », le rappeur estime que cette tradition demeure bien présente, même si elle n’est plus nécessairement désignée sous cette appellation. Il cite notamment Earl Sweatshirt, mais aussi Kendrick Lamar, dont il souligne la capacité à porter un message conscient sur certaines des plus grandes scènes américaines, jusqu’au Super Bowl.

Public Enemy a de son côté reçu le BMAC Social Impact Award. Pour Chuck D, membre fondateur du groupe, les artistes actuels ne peuvent reproduire à l’identique l’impact de Public Enemy, mais peuvent en prolonger l’héritage en restant fidèles à leur art, attentifs à leur public et ouverts sur le monde.

Le rappeur et producteur appelle notamment les artistes à s’interroger sur le sens de leurs créations et sur leur capacité à susciter une véritable conversation autour de leurs chansons.

Enfin, Patti LaBelle a reçu le BMAC Icon Award, récompensant sa carrière dans le rhythm and blues.