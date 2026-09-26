Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Libye : des inondations privent des villes de l'ouest d'électricité et d'eau courante

Sur cette photo d'archive datée du 25 février 2021, le Premier ministre libyen désigné, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, à Tripoli, en Libye   -  
Copyright © africanews
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AFP

Libye

Plusieurs villes de l'ouest de la Libye ont subi de graves inondations dans la nuit de vendredi. Provoquée par des pluies torrentielles, la montée des eaux a causé des coupures d’électricité et d’eau courante, piégeant les habitants sous des torrents de boue.

Le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah a ordonné aux autorités de mobiliser immédiatement des ressources dans les zones touchées « afin d'assurer une intervention rapide », a indiqué son cabinet.

Des vidéos et des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des personnes coincées dans leurs véhicules ou tentant d'échapper aux coulées de boue.

À Mizda, une ville de moins de 30 000 habitants située dans une zone semi-désertique au sud de Tripoli, où les fortes pluies sont rares, les inondations ont provoqué «une coupure d'électricité généralisée après la chute de nombreux poteaux électriques», ainsi que d'autres dégâts et des glissements de terrain, a déclaré le porte-parole municipal Omar Kachaka à une chaîne de télévision locale.

Dans la région de Bani Walid, à environ 170 kilomètres (105 miles) au sud de Tripoli, les équipes de secours se sont employées à dégager les habitants coincés dans des véhicules emportés par les coulées de boue.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.