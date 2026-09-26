Libye : des inondations privent des villes de l'ouest d'électricité et d'eau courante

Plusieurs villes de l'ouest de la Libye ont subi de graves inondations dans la nuit de vendredi. Provoquée par des pluies torrentielles, la montée des eaux a causé des coupures d’électricité et d’eau courante, piégeant les habitants sous des torrents de boue.

Le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah a ordonné aux autorités de mobiliser immédiatement des ressources dans les zones touchées « afin d'assurer une intervention rapide », a indiqué son cabinet.

Des vidéos et des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des personnes coincées dans leurs véhicules ou tentant d'échapper aux coulées de boue.

À Mizda, une ville de moins de 30 000 habitants située dans une zone semi-désertique au sud de Tripoli, où les fortes pluies sont rares, les inondations ont provoqué «une coupure d'électricité généralisée après la chute de nombreux poteaux électriques», ainsi que d'autres dégâts et des glissements de terrain, a déclaré le porte-parole municipal Omar Kachaka à une chaîne de télévision locale.

Dans la région de Bani Walid, à environ 170 kilomètres (105 miles) au sud de Tripoli, les équipes de secours se sont employées à dégager les habitants coincés dans des véhicules emportés par les coulées de boue.