Football : affaire Manchester City : les clubs de la Premier League songent à porter plainte

Les clubs de Premier League envisagent des poursuites judiciaires contre Manchester City pour obtenir des dédommagements.

Alors que le club anglais a été reconnu coupable de 114 des 115 infractions aux règles financières qui lui étaient reprochées, selon le média The Athletic, plusieurs équipes ont sollicité des avocats mettant en avant le préjudice sportif et financier (prize money, sponsors…) lié à une non-qualification pour la lucrative Ligue des champions en raison des infractions commises par Manchester City.

Les clubs du championnat anglais envisageraient donc de mener une opération collective après avoir été informés qu’ils pourraient réclamer des indemnités si Manchester City est reconnu coupable d’infractions au règlement financier.

L’action en justice ne pourra être engagée que lorsque la procédure sera définitivement terminée.

Toutefois, aucune sanction n’a encore été imposée au club anglais, la procédure étant toujours en cours. Si Manchester City est reconnu coupable, le club devrait faire appel de la décision, la sanction pourrait inclure un retrait de points, voire une exclusion de la Premier League.