Afrique du Sud : une dixième femme retrouvée morte dans la série de meurtres

La police sud-africaine a découvert samedi un nouveau corps à Ekurhuleni, à l'est de Johannesburg.

Cette nouvelle macabre porte à 10 le nombre de femmes retrouvées mortes dans cette municipalité au cours des deux derniers mois. Elle vient également alimenter les inquiétudes croissantes concernant les violences faites aux femmes dans un pays depuis longtemps en proie à la criminalité violente, tandis que la police s'efforce de déterminer si ces meurtres sont liés.

Le corps a été découvert dans le township de Tembisa, a indiqué la police, sans fournir plus de détails. « À ce stade, nous ne pouvons que confirmer la découverte du corps. Les équipes chargées de la gestion de la scène de crime et tous les intervenants nécessaires sont actuellement sur place », a déclaré la porte-parole de la police, la brigadière Brenda Muridili.

La chaîne de télévision locale eNCA a rapporté que le corps, à demi-nu, avait été retrouvé dans un cimetière.

Les neuf autres victimes étaient pour la plupart âgées de 20 à 30 ans ; certaines ont été retrouvées dévêtues et présentaient des signes d’agression sexuelle.

La première victime, une fe,me de 37 ans, a été retrouvée nue et ligotée avec des attaches en plastique le 15 juillet. Un suspect a été arrêté deux jours plus tard. Deux autres suspectes, des femmes âgées de 31 et 38 ans, ont été arrêtées dans le cadre de l’affaire de la neuvième victime et inculpées lundi.

La police a indiqué que cette affaire pourrait trouver son origine dans un différend sentimental.

La violence à caractère sexiste est endémique en Afrique du Sud, malgré des années d’engagements du gouvernement à lutter contre ce problème et la déclaration de la violence à caractère sexiste comme catastrophe nationale.