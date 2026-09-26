Le pape Léon XIV rassemble 800 000 fidèles à Paris avant un pèlerinage émouvant à Lourdes

Le pape Léon XIV a été accueilli samedi à Paris par une foule estimée à plusieurs centaines de milliers de personnes. En papamobile, il a parcouru les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde, où il a célébré une messe en plein air. Selon le Vatican, environ 800 000 personnes ont assisté à la cérémonie, contre 600 000 inscrites à l'avance. Sur les Champs‑Élysées, la papamobile s’est arrêtée à plusieurs reprises pour que le pape bénisse des nourrissons et de jeunes enfants tendus à bout de bras par leurs parents, sous les acclamations. Léon XIV s'est ensuite rendu à Lourdes, où il a commencé son pèlerinage par une prière silencieuse à la grotte des Apparitions. Dimanche, il rencontrera les recteurs du sanctuaire et les aumôniers. Le pape doit également rencontrer les évêques français, célébrer une nouvelle messe, rencontrer des malades et sept survivants d'abus sexuels commis au sein de l'Église, avant de conclure sa visite par un rosaire et une procession aux flambeaux.