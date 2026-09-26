Madagascar : après avoir ouvert la voie à un nouveau régime, la Gen Z se sent « trahie »

Des commémorations ont été organisées pour marquer le premier anniversaire des manifestations menées par des militants de la génération Z à Madagascar, qui ont contraint le président à quitter le pouvoir et fait 22 morts.

Un an après avoir déclenché les manifestations, les militants de la génération Z malgaches se disent trahis par un nouveau gouvernement qu’ils accusent de recourir aux mêmes vieilles tactiques.

« Quels changements pouvons-nous constater aujourd’hui ? Peut-être pouvons-nous déjà constater ensemble que les coupures d’électricité et d’eau sont devenues moins fréquentes. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Cela dépend d’abord de chacun d’entre nous. Ensuite, nous espérons une transformation complète, notamment sur le plan social. », a déclaré Association des victimes d'Andranoro ayant perdu quatre proches lors des manifestations.

En octobre dernier, les jeunes manifestants avaient été rejoints par des soldats de l’unité militaire Capsat, ce qui avait marqué un tournant dans ces semaines de manifestations antigouvernementales.

Le président Andry Rajoelina avait alors fui l’île de l’océan Indien et l’armée a pris le pouvoir, investissant le colonel Michael Randrianirina, commandant du Capsat, comme chef par intérim le 17 octobre.

Une faction du groupe Gen Z Madagascar a récemment affirmé son soutien au colonel au pouvoir, qui a promis des élections d’ici la fin de l’année prochaine. Mais un dirigeant d’une autre faction s’est montré méfiant à l’égard des commémorations officielles prévues vendredi, à l’occasion du premier anniversaire du début des manifestations, craignant qu’elles ne soient réutilisées par le pouvoir en place.

«À l’avenir, il faudrait en faire davantage et mieux, notamment pour améliorer les conditions de vie de la population. On dit que les récoltes augmentent, mais malgré cela, les gens sont encore confrontés à des difficultés financières aujourd’hui. », a expliqué Mme Voahangy, habitante de Fort-Dauphin.

Le programme prévu vendredi pour les commémorations officielles dans la capitale, Antananarivo, comprenait le dévoilement d’une stèle, une marche et un discours du colonel Michael Randrianirina, nouvel homme fort de l’île sur la place centrale du 13 mai, symbole de la contestation politique dans le pays.