Le pape Léon XIV en France : la première visite papale depuis 18 ans

Le président français Emmanuel Macron a accueilli le pape Léon XIV à l’Élysée vendredi, à l’occasion du début de la visite de quatre jours du souverain pontife en France, la première visite d’État officielle d’un pape depuis 18 ans.

Le président français a déclaré au pape que sa visite offrait de l’espoir aux personnes confrontées à, je cite, « le spectacle des misères du monde ».»

Abordant le sujet de l’intelligence artificielle, Emmanuel Macron a déclaré que les êtres humains devaient conserver la place qui leur revient à mesure que la technologie progresse.

Le chef de l’État français a appelé à une surveillance internationale afin de garantir que les systèmes les plus avancés jamais créés par l’humanité ne soient pas contrôlés par un petit nombre d’acteurs puissants, ni utilisés comme des instruments d’oppression des peuples. Le souverain pontife s’est fait l’écho de ce sentiment, mettant en garde contre un « paradis des machines » susceptible de porter atteinte à l’humanité, et a exhorté la France à user de son influence pour promouvoir la paix tant en Europe que dans le monde entier.

Lancant un défi à Paris, le pape a également rejeté l’idée selon laquelle les armes nucléaires garantissent la sécurité, soulignant qu’elles alimentent une nouvelle course aux armements difficile à contrôler, et a exhorté le pays à recourir au dialogue.