États-Unis-Chine : rencontre au sommet, peu d’avancées diplomatiques

Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés à Washington pour des discussions très attendues entre les dirigeants des deux premières puissances mondiales.

Malgré un accueil particulièrement fastueux réservé au président chinois, peu d’avancées diplomatiques concrètes ont été annoncées à l’issue des échanges.

Le président américain a notamment accueilli Xi Jinping à son arrivée, avant de lui faire visiter l’hélicoptère présidentiel et de lui offrir une statue représentant un pygargue à tête blanche. Les deux dirigeants ont toutefois passé moins de deux heures en discussions directes.

Une rencontre surtout symbolique

Pour Bates Gill, chercheur au National Bureau of Asian Research, la rencontre visait avant tout à montrer que Donald Trump pouvait organiser un sommet de haut niveau avec une puissance qu’il considère comme un interlocuteur de premier plan. L’expert souligne également le peu de préparation en amont pour parvenir à des résultats diplomatiques majeurs.

Une avancée a néanmoins été enregistrée sur le front commercial. Washington et Pékin ont prolongé de deux mois leur fragile trêve commerciale, qui devait expirer en novembre. Cette détente avait notamment permis de réduire certains droits de douane américains et de lever des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares.

Des désaccords toujours profonds

Les divergences restent cependant importantes sur plusieurs dossiers stratégiques. Donald Trump et Xi Jinping affichent notamment des approches différentes sur la régulation de l’intelligence artificielle.

Les tensions persistent également autour de Taïwan et de l’Iran, confirmant que malgré la volonté affichée de maintenir le dialogue, la rivalité entre Washington et Pékin reste entière.