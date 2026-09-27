Afrique du Sud : après une vague de meurtres, les coureuses s'équipent

Avant d’enfiler ses chaussures de course, Nancy Masha a vérifié le couteau et le spray au poivre qu’elle emportait pour se protéger lors de son jogging quotidien, un rituel né de la peur après que le meurtre d’une autre coureuse a provoqué une onde de choc à travers l’Afrique du Sud.

Masha fait partie de celles qui prennent des précautions supplémentaires depuis que neuf femmes, dont la coureuse passionnée Elizabeth Moselakgomo, ont été retrouvées assassinées dans l’East Rand de Johannesburg en l’espace de deux mois — certaines d’entre elles partiellement nues et battues.

« Notre coureuse a été brutalement tuée. J’avais besoin d’un moyen de me protéger parce que je suis une femme et aussi une coureuse », a déclaré à l’AFP Masha, 39 ans, qui court généralement seule.

Moselakgomo, 38 ans, a quitté son domicile le 9 septembre pour aller courir et n’est jamais revenue, laissant derrière elle sa fille de huit ans.

Son corps a été retrouvé trois jours plus tard dans le même quartier de Kempton Park où huit autres corps avaient été découverts depuis la mi-juillet, ce qui a poussé la police à enquêter pour déterminer si un ou plusieurs tueurs en série étaient responsables, et a attisé l'angoisse et la colère dans tout le pays.

Deux jours après la découverte du corps de Moselakgomo, Masha a commencé à emporter avec elle un spray au poivre et un couteau lors de ses courses quotidiennes.

« Son meurtre m’a vraiment traumatisée », a déclaré cette mère de deux enfants. « On court dans des endroits peu fréquentés et à des heures inhabituelles. Mais je n’arrêterai pas de courir. »

Masha a raconté avoir participé une fois à un marathon avec Moselakgomo, qu’elle a décrite comme « pleine d’entrain ».

Catastrophe nationale

La découverte des corps a déclenché des veillées, des manifestations et des courses de solidarité à travers toute l’Afrique du Sud, rassemblant des centaines de personnes, de Kempton Park au Cap, pour rendre hommage aux victimes et exiger des mesures visant à protéger les femmes.

La violence de genre reste endémique en Afrique du Sud, malgré des années d’engagements du gouvernement à s’attaquer au problème et à sa déclaration, l’année dernière, comme « catastrophe nationale ».

Le gouvernement a indiqué que son centre de coordination contre la violence sexiste, ouvert 24 heures sur 24, avait reçu 6 782 appels d’urgence entre le 1er et le 16 septembre, soit une moyenne de 424 par jour, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport à la même période en août.

Ces meurtres ont exacerbé les inquiétudes des femmes, déjà habituées à prendre des précautions dans leur vie quotidienne.

Chulumanco Mahamba, 31 ans, a déclaré que depuis la mort de Moselakgomo, elle avait réduit ses promenades quotidiennes à deux fois par semaine.

La découverte, le 20 septembre, dans le quartier de Soweto à Johannesburg, du corps d’une autre femme — enveloppé dans une couette — l’a amenée à remettre en question ses habitudes.

Mahamba portait déjà sur elle un spray au poivre par mesure de précaution. Désormais, elle évite les chemins isolés et partage sa position en temps réel avec ses proches avant de quitter son domicile.

Elle envoie également des photos de ce qu’elle porte.

« C’est injuste de devoir changer nos habitudes, mais je me sens vraiment plus en sécurité quand j’ai du spray au poivre sur moi », a-t-elle déclaré.

Mais toutes les femmes ne se sentent pas à l’aise à l’idée de porter une arme.

« Nous ne sommes pas formées pour utiliser ce genre d’objets », a déclaré Hlompho Matji, 47 ans, analyste de données et coureuse.

« Porter un spray au poivre comporte également un risque, car quelqu’un pourrait vous maîtriser et s’en servir contre vous. Il en va de même pour un couteau. Nous ne savons pas comment nous en servir. »

Babalwa Melitafa, 46 ans, a déclaré qu’elle n’envisageait pas de porter d’arme, mais qu’elle préférait courir uniquement dans le stade d’une résidence fermée.

« Je ne courrais pas seule en-dehors du stade à cause de ce qui s’est passé. J’ai peur », a-t-elle confié à l’AFP.

« Nous voulons vivre »

Même au Cap, à quelque 1 400 kilomètres de là, des femmes ont déclaré que ces meurtres avaient bouleversé leur quotidien.

La cinéaste Andiswa Siwela, 43 ans, coureuse et randonneuse en montagne, a expliqué que ces meurtres l’avaient rendue plus méfiante envers les inconnus.

Mme Siwela a expliqué qu’elle avait toujours eu sur elle ses clés de voiture pour s’en servir comme arme, mais qu’elle emportait désormais également un spray au poivre, qu’elle laissait auparavant dans sa voiture.

« Nous voulons être libres. Nous voulons faire les choses sans crainte ; nous voulons vivre », a-t-elle déclaré.

Nkululeko Molosi, 47 ans, capitaine du Sunrise Athletics Club, a déclaré que les coureurs ne devraient pas avoir à « choisir entre notre passion pour le sport et notre sécurité personnelle ».

La police sud-africaine a jusqu’à présent arrêté trois personnes dans le cadre des meurtres de Kempton Park, sans toutefois préciser s’il existait un lien entre eux.

Un homme est en détention pour l'un des meurtres et deux femmes ont été inculpées pour un autre.

Mais ces arrestations n'ont guère apaisé les inquiétudes.

S'exprimant jeudi lors d'un rassemblement organisé à l'occasion d'un jour férié, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que « la douleur et la souffrance endurées par les femmes d'Afrique du Sud constituent une honte nationale ».

« Les femmes d’Afrique du Sud ont le droit de se promener dans les rues de leur pays à toute heure sans crainte. »