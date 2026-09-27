Maroc : un an après GenZ 212, des mères se mobilisent pour leurs enfants emprisonnés

Une trentaine de mères marocaines se sont rassemblées ce samedi devant le Parlement à Rabat pour réclamer la libération de leurs fils, parfois mineurs, emprisonnés après des violences survenues en marge des manifestations du mouvement GenZ 212, il y a tout juste un an.

« Nous voulons que tous les enfants soient libres et puissent sortir après un an ; ça suffit. Ils ont déjà perdu une année scolaire entière, et cette année aussi. Nos enfants sont malades, et nous aussi. Nous devons être patients », a témoigné Ilham Negro, mère d'une détenue.

Né sur les réseaux sociaux à l'automne dernier, le collectif GenZ 212 avait organisé des manifestations pour réclamer des réformes des systèmes de santé et d'éducation, ainsi que la fin de la corruption. Quasi quotidiens pendant deux semaines, les rassemblements s'étaient progressivement essoufflés. Si le mouvement est resté largement pacifique, deux soirées avaient été marquées par des actes de vandalisme et des heurts ayant fait trois morts près d'Agadir, dans le sud du pays.

Près de 750 jeunes toujours incarcérés

Un an après ces événements, les familles continuent de se mobiliser. Hakim Sikouk, coordinateur national du comité de soutien aux détenus du mouvement, a rappelé l'ampleur de la situation : « Il convient de rappeler que, à ce jour, près de 750 jeunes sont toujours incarcérés, c'est-à-dire toujours en détention, et que la commission, conformément à son mandat, a travaillé aux côtés des familles pour insister sur la nécessité de leur libération. »

Le comité affirme également avoir relevé des irrégularités dans certaines poursuites engagées, parmi lesquelles figurent des mineurs et des jeunes n'ayant pas encore été jugés.

En octobre dernier, le parquet avait annoncé que plus de 2 400 personnes, dont environ 1 400 placées en détention, étaient poursuivies pour des faits de violence liés au mouvement. Depuis, les tribunaux marocains ont déjà prononcé des peines de prison, fermes ou avec sursis, contre des centaines de personnes, dont des dizaines de mineurs.

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