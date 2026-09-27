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RDC : le Nord-Kivu confronté à une nouvelle poussée d’Ebola

Un professionnel de santé se déplace à l'intérieur d'un centre de traitement pour les patients atteints d'Ebola à Beni, dans la province du Nord-Kivu, 26 septembre 2026.   -  
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By Ali Bamba

Virus Ebola

Alors que des signes d’amélioration se font sentir concernant l’épidémie dévastatrice d’Ebola dans l’est du Congo, le nombre de cas est en forte hausse dans la province du Nord-Kivu, théâtre de l’épidémie de 2018-2020 qui a fait des milliers de morts.

Le nombre de cas a baissé de 26 % ce mois-ci dans la province de l’Ituri, qui était jusqu’à présent l’épicentre de l’épidémie.

Mais le Nord-Kivu, voisin de l’Ituri, a enregistré une hausse inquiétante de 73 % sur la même période.

L’hôpital général de Mabalako est le seul centre de traitement pour les personnes infectées par le virus Ebola dans la communauté rurale qu’il dessert.

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé s’est rendue dans cet hôpital afin de renforcer ses capacités d’intervention.

« Nous sommes confrontés à certaines difficultés. Presque tous nos centres de traitement sont complètement saturés », a déclaré Guy Mutombo, responsable des opérations pour la lutte contre Ebola au Nord-Kivu.

« La proposition consiste à doter chaque zone sanitaire d’un centre d’isolement ou de centres de traitement (d’Ebola), afin que tous les cas admis puissent être pris en charge », a-t-il ajouté.

Les cas d’Ebola sont très répandus au Nord-Kivu, non seulement dans les grandes villes comme Beni, mais aussi dans les villages ruraux.

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