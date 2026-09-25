ONU : des délégations quittent la salle lors du discours de Netanyahu

Plusieurs délégations ont quitté jeudi la salle de l’Assemblée générale des Nations unies alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu commençait son discours.

Des représentants israéliens se sont levés pour applaudir leur dirigeant, tandis que de nombreux autres délégués sortaient de la salle. Avant de commencer son allocution, Benjamin Netanyahu a lancé à ceux qui étaient encore présents : s’il y a d’autres lâches moraux qui ne sont pas encore partis, qu’ils le fassent maintenant.

Au cours de son discours, le Premier ministre israélien a rejeté les accusations de génocide concernant les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, les qualifiant de plus grand mensonge du siècle.

Il a affirmé qu’Israël avait pris des mesures pour protéger les civils palestiniens et a accusé le Hamas de les utiliser comme boucliers humains.

Benjamin Netanyahu a également vivement critiqué plusieurs pays et responsables étrangers. Il a notamment qualifié la Turquie de super-propagateur de mensonges antisémites et accusé certains gouvernements d’avoir dépensé des milliards incalculables pour diffuser, notamment sur les réseaux sociaux, ce qu’il considère comme des informations mensongères sur Israël.

Le dirigeant israélien s’en est également pris à Zohran Mamdani, maire de New York, l’accusant d’avoir tenté d’empêcher sa venue dans la ville.

Monsieur Mamdani, vous avez essayé de m’empêcher de venir ici. Vous avez essayé de me faire taire. Eh bien, vous ne pouvez pas me faire taire. Vous ne pouvez pas faire taire la vérité , a déclaré Netanyahu. Il a par ailleurs accusé Mamdani d’être antisémite et lui a reproché de déformer les faits.

Benjamin Netanyahu a enfin évoqué l’épouse du maire de New York, Rama Duwaji, affirmant qu’elle avait aimé sur les réseaux sociaux des publications liées à l’attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre.