Nigeria : un laboratoire de méthamphétamine lié à un cartel mexicain démantelé

Au Nigeria, l'agence de lutte contre la drogue a annoncé, jeudi, avoir arrêté deux hommes soupçonnés d'exploiter un laboratoire de méthamphétamine. Ils seraient liés à des cartels mexicains.

Selon les autorités nigérianes, d'importantes quantités de précurseurs chimiques ont été découvertes dans ce laboratoire de fortune situé dans la ville d’Obeagu, au sud-est de l’État d’Enugu.

Le procès des deux hommes, qui ont déjà comparu devant le tribunal, se poursuivra le 21 octobre ; leur complice mexicain est en fuite.

C'est la quatrième saisie de laboratoires de production à grande échelle effectuée par le Nigeria depuis mai.

Les autorités nigérianes craignent désormais une implantation dans le pays de cartels latino-américains produisant de la méthamphétamine destinée, entre autres, à l'exportation.

L'Afrique de l'Ouest est par ailleurs présentée comme une plaque tournante pour le transit de la drogue en provenance d'Amérique du Sud vers l'Europe, principalement de la cocaïne.