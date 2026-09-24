Nigeria : un laboratoire de méthamphétamine lié à un cartel mexicain démantelé

Nigéria
Au Nigeria, l'agence de lutte contre la drogue a annoncé, jeudi, avoir arrêté deux hommes soupçonnés d'exploiter un laboratoire de méthamphétamine. Ils seraient liés à des cartels mexicains.
Selon les autorités nigérianes, d'importantes quantités de précurseurs chimiques ont été découvertes dans ce laboratoire de fortune situé dans la ville d’Obeagu, au sud-est de l’État d’Enugu.
Le procès des deux hommes, qui ont déjà comparu devant le tribunal, se poursuivra le 21 octobre ; leur complice mexicain est en fuite.
C'est la quatrième saisie de laboratoires de production à grande échelle effectuée par le Nigeria depuis mai.
Les autorités nigérianes craignent désormais une implantation dans le pays de cartels latino-américains produisant de la méthamphétamine destinée, entre autres, à l'exportation.
L'Afrique de l'Ouest est par ailleurs présentée comme une plaque tournante pour le transit de la drogue en provenance d'Amérique du Sud vers l'Europe, principalement de la cocaïne.
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