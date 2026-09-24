Niger : un accord pour relancer l’exploitation d’uranium

Le Niger a signé un nouvel accord avec la Madaouela Mining Company (MAMICO) pour relancer un projet d’exploitation d’uranium dans le nord du pays, a annoncé le gouvernement.

MAMICO est détenue à 60 % par le groupe australien Atomic Eagle et à 40 % par l’État nigérien. L’accord prévoit notamment le versement d’une redevance initiale de 10 millions de dollars, ainsi que des investissements dans le développement local et le renforcement des capacités de l’administration minière.

Le projet devrait également permettre la création d’environ 1 000 emplois pour de jeunes Nigériens, selon le ministère des Mines.

Cette relance intervient alors que les autorités militaires, au pouvoir depuis le coup d’État de 2023, cherchent à renforcer le contrôle du pays sur ses ressources naturelles, notamment l’uranium.

Le secteur est également au cœur d’un bras de fer avec le groupe français Orano. Niamey a nationalisé sa filiale locale dans un contexte de dégradation des relations avec la France et de rapprochement avec d’autres partenaires, dont la Russie.

Orano, détenu à 90 % par l’État français, a de son côté engagé plusieurs procédures judiciaires contre le Niger, accusant les autorités d’avoir confisqué ses actifs dans le pays.