Ebola en RDC : un jeune médecin succombe à l'épidémie à Kisangani

Victor Kingombe, un jeune médecin exerçant dans l’une des provinces récemment touchées par Ebola en République démocratique du Congo (RDC), est décédé jeudi des suites de la maladie dans un centre de traitement d’Ebola à Kisangani.

Après l’annonce de son décès par le syndicat des médecins, des collègues et des membres de sa famille se sont réunis pour lui rendre hommage. À distance, ils ont assisté à la mise en bière de son corps par des agents de santé entièrement vêtus de leurs équipements de protection.

À l’extérieur du centre de traitement, plusieurs professionnels de santé, bouleversés, se sont réconfortés mutuellement.

Notre médecin interniste est parti. Docteur Victor, pourquoi ? Pourquoi, docteur ? Notre médecin interniste , a lancé en pleurs l’une de ses collègues, la docteure Agnes Kalokola.

Kisangani, capitale de la province de la Tshopo, a enregistré ses premiers cas d’Ebola à la fin du mois de juin. Le centre de traitement où Victor Kingombe a succombé à la maladie n’a été inauguré que moins de deux semaines auparavant.

Si le nombre de nouveaux cas a diminué ce mois-ci dans la province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie, la situation s’est fortement dégradée dans les provinces voisines. Au Nord-Kivu, les contaminations ont augmenté de 73 % en trois semaines.

L’épidémie se propage dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l’insécurité, les déplacements de populations, une grève des personnels de santé et d’importants mouvements de population.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que cette épidémie pourrait dépasser en ampleur celle qui avait frappé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016, la plus meurtrière jamais enregistrée. Cette précédente flambée avait fait plus de 11 000 morts, principalement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.

Les équipes médicales doivent également composer avec une profonde méfiance au sein de certaines communautés. Des centres de traitement ainsi que des équipes chargées des inhumations ont été attaqués à plusieurs reprises.

Les rumeurs se sont largement propagées, alimentant l’incrédulité d’une partie de la population quant à l’existence même de la maladie.

Didier Lomoyo Iteku, vice-gouverneur de la province de la Tshopo, a assisté aux funérailles de Victor Kingombe. Après avoir vu le corps du jeune médecin à travers une paroi en plastique, il a appelé la population à prendre la menace au sérieux.

Cette maladie est réelle. Voici un médecin qui était ici pour essayer de sauver des vies et qui lui-même en a été victime, a-t-il déclaré.

En août, la RDC a commencé à vacciner les professionnels de santé de Kisangani avec le vaccin Ervebo, initialement développé contre la souche Zaïre du virus Ebola.

L’épidémie actuelle est toutefois provoquée par le virus Bundibugyo. Des travaux ont néanmoins montré que le vaccin contre la souche Zaïre pouvait offrir une certaine protection. Des essais sont également menés à travers le pays afin d’évaluer de potentiels traitements ainsi que des stratégies de prophylaxie post-exposition.