Nigeria–États-Unis : un accord pour renforcer les investissements miniers

Le Nigeria et les États-Unis ont conclu un accord visant à accroître les investissements américains dans le secteur minier nigérian, notamment dans les minerais critiques.

Signé à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, l’accord porte sur des ressources minérales dont Abuja estime la valeur à 700 milliards de dollars.

Le Nigeria dispose notamment d’importants gisements de lithium, un minerai essentiel à la fabrication des batteries, mais aussi de réserves d’or, d’étain, de minerai de fer, de phosphate et de pierres précieuses.

Au-delà de l’extraction et de l’exportation des matières premières, le gouvernement nigérian veut développer leur transformation locale afin de créer davantage d’emplois, renforcer les compétences et permettre aux entreprises du pays de capter une plus grande part de leur valeur.

Pour Washington, cet accord répond également à un enjeu stratégique : sécuriser ses approvisionnements en minerais critiques, alors que les entreprises chinoises occupent déjà une place importante dans le secteur minier africain.

Ce rapprochement économique intervient après une période de tensions diplomatiques entre Abuja et Washington, malgré un renforcement récent de leur coopération.