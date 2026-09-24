L’Afrique du Sud tente de battre le record du monde du plus grand barbecue

Près de 3 000 Sud-Africains se sont réunis jeudi 24 septembre à Pretoria, à l’occasion de la Journée du patrimoine, pour tenter d’établir un nouveau record Guinness du plus grand nombre de personnes faisant griller simultanément un barbecue.

Au stade Loftus Versfeld, quelque 500 stations de cuisson ont été installées pour cette tentative baptisée The World’s Biggest Braai. Organisé à l’occasion du Heritage Day, célébré chaque 24 septembre, l’événement entendait battre le précédent record établi au Japon en novembre 2023, avec 2 220 participants.

Pour être comptabilisés par Guinness World Records, les participants devaient griller simultanément pendant au moins cinq minutes consécutives et rester à leur poste durant toute la séquence. La traditionnelle boerewors, une saucisse sud-africaine, figurait au menu, aux côtés de hamburgers, steaks et côtelettes d’agneau.

Le braai, terme afrikaans désignant le barbecue, occupe une place importante dans les rassemblements familiaux et amicaux en Afrique du Sud. La Journée du patrimoine est d’ailleurs souvent surnommée officieusement « Braai Day », cette pratique culinaire étant devenue l’un des symboles populaires de la célébration des différentes cultures du pays.

« C’est une chose qui nous rassemble », a témoigné Rethabile Ntsoko, participant à l’événement. Selon Dylan Jardim, responsable marketing de Big Save, l’organisateur, quelque 3 000 personnes étaient attendues autour des 500 installations de cuisson.

L’adjudicatrice de Guinness World Records, Paulina Sapinska, a précisé que les résultats ne seraient pas connus immédiatement. Les officiels examinent notamment les vidéos aériennes, les relevés d’accès et les déclarations des commissaires afin de vérifier le nombre de participants ayant respecté les règles. Le verdict définitif est attendu vendredi.

Une précédente tentative sud-africaine, organisée en 2025, n’avait pas permis de battre le record. Les organisateurs ont par ailleurs annoncé que les fonds collectés lors de l’événement contribueront au financement d’un million de repas distribués en Afrique du Sud à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation.