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Netanyahu à l’ONU : manifestations à New York et départ de dizaines de délégations

Environ 200 personnes se sont rassemblées à l’appel de Jewish Voice for Peace, scandant « Stop arming Israel » et « Let Gaza live » et réclamant la fin du soutien militaire américain à Israël. Plusieurs manifestants ont été interpellés après avoir bloqué la circulation. À l’intérieur de l’Assemblée générale, des dizaines de délégués ont quitté la salle au début du discours de Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien les a qualifiés de « lâches moraux » et a demandé aux manifestants et aux représentants partis : « Où étiez-vous lorsque les tyrans iraniens massacraient et mutilaient des dizaines de milliers de civils iraniens ? » . Il s’en est ensuite pris à ses adversaires et à plusieurs pays occidentaux, notamment le Royaume-Uni et la France, qu’il a accusés de dénoncer le « colonialisme » israélien malgré leur propre passé colonial.

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