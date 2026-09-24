USA : Trump reçoit Xi Jinping en grande pompe, Pékin réaffirme ses priorités

Accueilli en grande pompe par Donald Trump à la Maison-Blanche, Xi Jinping a plaidé pour une coexistence pacifique entre les deux premières puissances mondiales, tout en réaffirmant les priorités de Pékin sur Taïwan, l’Iran et l’intelligence artificielle.

Donald Trump a réservé jeudi un accueil particulièrement fastueux à Xi Jinping, reçu à la Maison-Blanche pour sa première visite dans le bâtiment présidentiel depuis plus de dix ans. Le président américain a vanté une « grande amitié » bâtie depuis 2016 avec son homologue chinois, tandis que Xi Jinping s’est montré plus mesuré, appelant les deux puissances à « éviter tout conflit et toute confrontation ».

Lors de leurs échanges, le président chinois a insisté sur la nécessité de contenir la rivalité sino-américaine. Les intérêts des deux pays étant, selon lui, « profondément imbriqués », la compétition doit rester « saine » et encadrée. Xi Jinping a de nouveau mis en garde contre le « piège de Thucydide », théorie selon laquelle la confrontation entre une puissance établie et une puissance montante peut conduire à la guerre.

Pékin a parallèlement réaffirmé ses exigences sur les dossiers les plus sensibles. Xi Jinping a appelé Donald Trump à faire preuve de « prudence » sur Taïwan. La Chine considère l’île comme faisant partie de son territoire et n’exclut pas le recours à la force pour parvenir à une réunification. Les États-Unis, qui ne reconnaissent pas Taïwan comme un État souverain, sont légalement tenus de lui fournir les moyens de se défendre.

La question iranienne figurait également parmi les sujets abordés. Alliée de Téhéran et fortement dépendante des approvisionnements énergétiques du Golfe, la Chine a soutenu un retour de Washington et de Téhéran à l’accord intérimaire conclu durant l’été, qui avait ensuite volé en éclats. Xi Jinping a appelé les deux parties à régler leurs différends « le plus rapidement possible » par la négociation. Washington demande de son côté à Pékin d'user de son influence sur l’Iran pour contribuer à mettre fin au conflit.

Sur le front commercial, les deux pays ont convenu mercredi de prolonger de deux mois une trêve tarifaire d’un an qui devait expirer le 10 novembre, le temps de rechercher un accord plus durable. Pékin souhaite notamment la fin des ventes d’armes américaines à Taïwan et un assouplissement des restrictions américaines sur les technologies avancées, notamment les semi-conducteurs.

L’intelligence artificielle a également occupé une place importante dans les discussions. Xi Jinping a estimé que Washington et Pékin avaient « la capacité et la responsabilité » de développer cette technologie tout en veillant à ce qu’elle demeure « sous le contrôle humain » et serve le bien-être des populations. Donald Trump avait auparavant indiqué vouloir maintenir la régulation américaine de l’IA « exactement au stade actuel », affirmant que cette position était également celle de la Chine.

La visite s’est déroulée dans un décor soigneusement orchestré par la Maison-Blanche : cérémonie militaire, survol d’avions de combat, visite de la nouvelle plateforme d’hélicoptère et dîner d’État. Trump a également présenté à son homologue chinois le chantier d’une future salle de réception.

Sur un registre plus symbolique, Xi Jinping a annoncé l’envoi prochain de deux pandas géants au zoo d’Atlanta, présentés comme des « envoyés de l’amitié », ainsi que l’accueil de 100 000 jeunes Américains en Chine pour des études et des échanges au cours des cinq prochaines années. Le dîner d’État devait réunir notamment le patron d’OpenAI, Sam Altman, et Elon Musk.